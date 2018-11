Mertens oro di Napoli: è lui il bomber di Ancelotti

03/11/2018

Dopo un avvio in sordina, dovuto probabilmente anche ai postumi del mondiale, quest'anno Mertens ha già firmato il tabellino sette volte in campionato, facendo registrare una media gol impressionante: una rete ogni 88 minuti. Dato che, ampliato alla Champions, si porta a un gol ogni 94 minuti. Un centro a partita, in sostanza. Sempre più decisivo e utile alle nuove trame azzurre, Dries ha scalato le gerarchie di Ancelotti, che a questo punto della stagione non può fare a meno di lui per continuare a tallonare la Juve e centrare il passaggio del turno in Champions.



"Volevo portare il pallone a casa anche quest'anno. Mi sento bene, la squadra sta bene e siamo cresciuti tanto", ha dichiarato Mertens dopo la tripletta all'Empoli e aver festeggiato ballando come faceva Careca. Un tris che il folletto azzurro ha deciso di archiviare nella sua speciale bacheca dei ricordi e che gli ha consentito di andare a segno per la sesta volta in poco più di dieci giorni (Udinese, Roma ed Empoli in campionato e Psg in Champions). Un bottino da cannoniere. A Napoli è lui l'uomo dei sogni.