Mertens campione di solidarietà: "Mi piacerebbe lo faceste anche voi"

2 marzo 2018

Venuto alla luce il suo grande cuore d'oro, Dries Mertens ha pubblicato su Twitter un video che riassume parte delle sue iniziative di solidarietà. Con la speranza che in tanti lo emulino. "Ho cercato di aiutare per quello che potevo. Non era mia intenzione farlo sapere tramite i social - ha scritto - ma, visto che alcuni giornali hanno iniziato a scriverne, preferisco postare un video: magari riesco a dare la voglia ad altri di farlo. Mi piacerebbe vedere farlo anche a voi".