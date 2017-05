Maradona: "Congratulazioni Napoli, adesso vinci lo scudetto"

29 maggio 2017

"Voglio congratularmi con il Napoli per il campionato che ha disputato in questa stagione. I giocatori hanno dato tutto, insieme al mister Sarri, un grande tecnico". Diego Maradona ha voluto complimentarsi con i partenopei per il terzo posto. "Ammiro molto questa squadra e mi auguro che al più presto riesca a donare la gioia più grande alla gente di Napoli, il tricolore, come riuscimmo a fare noi", ha scritto su FB con l'hashtag #ForzaNapoliSempre.