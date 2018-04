Lady Mertens senza freni: "Mi piace fare sesso nei bagni dei treni"

17 ottobre 2017

Kat Kerkhofs senza freni. La moglie di Dries Mertens si è messa a nudo nel salotto del “Gert Late Night”, programma televisivo in onda su Vier. E le sue rivelazioni sono state parecchio hot: "La crisi con Dries è acqua passata, adesso va tutto a gonfie vele. Sesso? In pubblico mi comporto da signora, ma a letto sono eccentrica. Penso che quando sei sicura di te a livello sessuale, allora le cose vanno sempre meglio anche in generale - ha spiegato Lady Mertens -. Mi piace farlo nei luoghi più insoliti, come i bagni dei treni: mi piacciono tanto. Chirurgia estetica? Sì, ammetto di aver fatto un ritocco in passato: ho dovuto ridurre il seno, era troppo grande".