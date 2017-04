Napoli, Sarri: "Juve superiore, Higuain un avversario come gli altri"

1 aprile 2017

E' il momento decisivo della stagione per il Napoli di Maurizio Sarri che nel giro di 4 giorni incrocia per due volte la Juventus . In Coppa Italia mercoledì ci vorrà l'impresa, dopo la sconfitta 3-1 dello Stadium. Nel positicipo della 30ima una vittoria per non perdere contatto dalla Roma seconda della classe. Sarri ci arriva con la rosa praticamente al completo e puntando sul tridente Insigne, Mertens e Callejon.

LA CONFERENZA STAMPA

"Non mi interessa, è un ragazzo a cui voglio bene, gli devo molto, ma ha una maglia di un altro colore ed è un avversario. Non ho mai detto che passerà una brutta giornata al San Paolo, ma che era nostra intenzione farla passare alla Juve"."Allegri mi sta simpatico non devo vincere con lui. A vincere deve essere il Napoli. Le vittorie sul campo valgono più dei premi".



Quale delle due partite con la Juve è più importante?

"Sempre la prima che si gioca, Pensiamo solo a quella".

Ha questo problemino al polpaccio, ha fatto differenziato, per noi è importantissimo, la decisione spetta a lui, deciderà se sarà il caso o meno. Gli esami possono essere confortanti, ma ci sono le sensazioni del ragazzo. Contano le sue sensazioni. Ha fatto differenziato tutta la settimana. E' esperto e ci darà la risposta giusta"."Dovremo concedere poco. La partita migliore l'abbiamo fatta a Torino con loro, ma poi abbiamo pagato a caro prezzo due errori. Lo abbiamo visto anche con il Real. Gli errori si pagano sempre con le grandi".Certo."Io prima delle partite non ho queste delicatezze, penso solo alla partita. Higuain stava venendo verso di me, ma me ne sono accorto quando era vicino, avevo la testa altrove. Lui sa cosa penso di lui, mi basta questo, non devo dimostrare niente e sarà un avversario come gli altri, anche se più forte degli altri"."Se si va a valutare i singoli episodi, puoi arrivare alla conclusione che puoi arrivare più vicino. Nella globalità loro sono di un'altra categoria. In tutte componenti. Società, squadra. Hanno qualcosa in più.""Omossessuale penso di non diventarlo più. Dal punto di vista sportivo è chiaro che vincere qualcosa dà gusto. Lo fai per quello. Come dico ai miei giocatori vincere qualcosa a Napoli sarebbe diverso"."Hysaj e Hamsik sono a disposizione. Anche se non sono in perfette condizioni".Riguarda tutti gli aspetti, ma ora sono più forti in tecnica e tattica"."Aspetti mentali sono più forti con loro. I giocatori si conoscono. Devi trovare lucidità, non mi fa paura se la Juve gioca a tre o a quattro in difesa. La forza è dei singoli giocatori"."Che la vedano un miliardo di persone mi sembra una cavolata. Ma visti gli ultimi campionati è diventata una partita importante. Juve ha continuità il Napoli meno. Partita importante per il campionato. Non credo possa incidere sulla partita di Coppa, a meno che sia un risultto netto. Quella di mercoledì è diversa"."La pressione potenzialmente ce l'hanno loro. Io voglio avere quella positiva per quanto la città tiene a questa partita. Il nostro pubblico accetta anche le sconfitte però la squadra deve capire che è una partita diversa dalle altre"."Se vinciamo non cambia il campionato dal punto di vista numerico, matematico. Penso di no".