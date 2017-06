L'amarezza di Milik: "Niente Europei, ma è difficile accettarlo"

1 giugno 2017

C'è amarezza nelle parole di Arek Milik dopo la decisione del Napoli di non concedergli il via libera per rispondere alla convocazione della nazionale polacca under 21, impegnata negli europei che si giocheranno proprio in Polonia. L'attaccante azzurro, out per gran parte della stagione a causa della rottura del crociato, ha spiegato che "rispettiamo la decisione", ma "è difficile accettarla, mi sarebbe piaciuto giocare gli Europei under 21".