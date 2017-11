L'agente di Cavani: "Felice al Psg ma ha sempre in mente di tornare a Napoli"

3 novembre 2017

"E' molto contento, sta per entrare nella storia del Psg, è primo in campionato e sta facendo delle partite importanti come contro il Bayern Monaco. E' riuscito a qualificarsi per il Mondiale, ha una mentalità vincente, c'è un motivo se è uno dei migliori al mondo" ha spiegato l'agente. E a proposito del possibile ritorno, un giorno, all'ombra del Vesuvio, ha ribadito: "Il calcio è così, oggi posso dire di no e fra un anno sì. Magari De Laurentiis lo vorrà di nuovo ma adesso è contento a Parigi".