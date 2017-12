Koulibaly sposa Napoli: "Contento di essere rimasto"

21 dicembre 2017

Ha passato un'estate da uomo mercato per poi scegliere di restare a Napoli . Ora, a quattro mesi di distanza, Kalidou Koulibaly racconta a Il Mattino il perché di quella scelta e spiega: "Il mio agente Satin passa per il cattivo di turno, ma è lui che ha fatto di tutto per il mio rinnovo qui a Napoli e mi ha portato quando c'era Benitez. E' stato il primo a dirmi di rimanere perché posso crescere ancora tanto. So di aver fatto la scelta giusta ad essere rimasto".

Anche perché, quest'anno, il suo Napoli è in corsa più che mai per vincere lo scudetto: "La strada è ancora lunga e mancano ancora tante partite - dice -, ma noi vogliamo fare il nostro dovere e vincere tutte le gare possibile. Sfida a due con la Juventus? Non direi. C'è anche l'Inter, così come la Roma e la Lazio. Si tratta di quattro o cinque squadre che lottano per il titolo, ma lo scudetto è un lungo cammino e dobbiamo fare un passo alla volta".



Intanto lui di passi ne ha fatti parecchi. La sua crescita, negli ultimi anni, è stata importante e vistosa: "Sarri mi ha aiutato tantissimo - racconta -. Ci siamo confrontati spesso, mi ha spiegato i difetti che avevo. E per crescere nel calcio si deve passare dalle critiche e Sarri me le ha fatte tutte. Lo ascolto sempre, come ascolto i miei compagni. Sono contentissimo perché ora sono un altro giocatore".