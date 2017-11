Italia, Insigne: "Accetto le scelte di Ventura, non ho rimpianti"

14 novembre 2017

Il grande escluso di ieri, Insigne, getta acqua sul fuoco dopo le polemiche per il suo mancato ingresso in campo contro la Svezia. "Dispiace non andare ai Mondiali, ci abbiamo messo l'anima fino alla fine - commenta l'attaccante -. Chiediamo scusa all'Italia, ci rifaremo la prossima volta". Sulla panchina: "Per il ct le scelte erano quelle giuste e io ho accettato, perché con la maglia della Nazionale si accettano. Va bene così, non ho nessun rimpianto".