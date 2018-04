Insigne: "La 10 di Maradona? Mi tengo il 24"

21 giugno 2017

Questione di numeri e Lorenzo Insigne preferisce il 24 al 10. Molti tifosi napoletani lo vedrebbero bene la maglia che è stata di Maradona, ma lo scugnizzo per ora dice no: "Mi tengo stretto il mio 24, anche se un giorno sarebbe bello che qualcuno possa tornare a indossare quella maglietta". Argomento molto discusso a Napoli negli ultimi giorni, specie dopo l'ottima annata dell'attaccante esterno: la maglia numero 10 del Pibe de Oro che è attualmente ritirata potrebbe tornare in campo. Intanto Insigne ha declinato l'invito e preferisce vestire il 10 solo con l'azzurro della Nazionale.