15 aprile 2017

Il Napoli rende omaggio a Totò nel cinquantenario della morte. Insigne, Hamsik, Reina, Callejon, Albiol, Maggio, Giaccherini, con in testa la famosa bombetta del grande comico ripetono alcune della sue battute più famose, tratte dai film, in un video girato sul campo di Castel Volturno. "Un modo per ricordare il Principe della risata, interprete universale della napoletanità e monumento immortale che vivrà per sempre nel nostro cuore", si legge sul sito del Napoli.