Il Napoli precisa: "Il presidente De Laurentiis assolutamente favorevole al VAR"

30 ottobre 2017

Attraverso il proprio profilo su Twitter, il Napoli torna sulle parole di De Laurentiis legate al VAR: "Alcuni media hanno mal riportato le parole di Aurelio De Laurentiis sul VAR: il Napoli è assolutamente favorevole a questo strumento. De Laurentiis parla di moviola in campo da oltre 10 anni. Noi pensiamo che l’introduzione del VAR sia un aiuto importante per gli arbitri. L’errore è umano. Con il VAR avremo standard qualitativi sempre più alti".



Parole queste che riportiamo fedelmente, esattamente come in maniera fedele sono state riportate quelle presidenziali pronunciate nella tarda serata di ieri. Prendiamo doverosamente atto della precisazione.