Il Napoli comunica: "Operazione riuscita per Ghoulam". "Tornerò più forte"

3 novembre 2017

Faouzi Ghoulam è stato operato questa mattina dal professor Mariani a Villa Stuart a Roma per la ricostruzione del legamento crociato anteriore destro. Secondo quanto comunicato dal Napoli "l’intervento è perfettamente riuscito". Ora inizia la lunga fase di riabilitazione: "Ghoulam - ha continuato la società azzurra - potrà rientrare a lavorare con il gruppo non prima di 90 giorni". Per rivederlo in campo si deve attendere la tarda primavera.