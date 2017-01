Il Napoli annuncia: "Milik è guarito"

12 gennaio 2017

L'incubo è finito. Dopo 3 mesi e sei giorni, quelli passati da quel maledetto 8 ottobre, Milik può tornare a sorridere. Il polacco, che prima dell'infortunio aveva stupito tutti con sette gol in nove presenze, è vicinissimo al rientro in campo. Tempi di recupero record dopo l'operazione del 10 ottobre. La riabilitazione è andata per il meglio e ora manca solo l'ultimo passo. L'ex Ajax deve ritrovare la forma dei giorni migliori e poi sarà nuovamente a disposizione di mister Sarri. Solo il tecnico, in accordo con lo staff medico, deciderà quando farlo rientrare nella lista dei convocati. Contro il Real Madrid, andata degli ottavi in programma il 15 febbraio, la sua presenza non sembra essere in discussione.