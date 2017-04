Higuain, gol e dito puntato contro De Laurentiis

6 aprile 2017

Esultanza polemica per l'ex Higuain dopo il gol dello 0-1 della Juve al Napoli nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Gonzalo si è rivolto verso la tribuna esclamando "E' colpa tua" e indicando la zona in cui è seduto De Laurentiis. Il Pipita quest'anno ha segnato al Napoli come a nessun'altra squadra, quattro gol. A fine partita il tweet del fratello di Higuain: "Come mi piace vedere la faccia di Aurelio ogni volta che segna mio fratello".