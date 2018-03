Hamsik e l'infortunio: "Attendiamo. Sogno lo scudetto, Juve attenta a Inter e Roma"

22 marzo 2018

Sarri spera di averlo a disposizione sabato 31, ma in effetti un recupero per quella data pare forzato. Sia per i postumi dell'operazione alle tonsille, sia perché l'infortunio muscolare è ancora da valutare. In caso di risentimento, potrebbe essere concesso comunque un turno di riposo per non rischiare. Se si trattasse di qualcosa di più serio, addirittura di uno stiramento, lo stop sarebbe più lungo.



Intanto Hamsik mette il suo focus solo sullo scudetto e allontana anche le voci di un possibile futuro in Cina: "In primis pensiamo allo scudetto, poi a tutto il resto. Io in Cina? Solo rumours, sono concentrato sul Napoli e sul sogno scudetto. Lo scontro diretto con la Juve potrà dire molto, tra l'altro loro potrebbero perdere punti contro Inter e Roma, ma anche le nostre gare saranno fondamentali", ha ribadito il capitano azzurro.