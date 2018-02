Hamsik: "Chiedo scusa ai tifosi, non era il vero Napoli: in Europa non si può giocare in questo modo"

16 febbraio 2018

"Ci scusiamo con i nostri tifosi. Ieri sera non era il vero Napoli. Non possiamo permetterci prestazioni come questa e presentarci in questo modo in Europa. In campionato siamo competitivi e dobbiamo diventarlo anche competizioni europee". Così Marek Hamsik sul suo sito ufficiale ha commentato la sconfitta per 3-1 col Lipsia nei sedicesimi di Europa League. "Peccato aver subito il terzo gol alla fine, ora vincere a Lipsia per 3-0 sarà molto difficile".