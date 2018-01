Hamsik: "Chi ama il calcio tifa Napoli"

15 gennaio 2018

E' una questione di estetica e di cuore. Di grande bellezza e di amore eterno. Marek Hamsik si confessa al Corsport e racconta: "Perché Napoli? Perché mi volle quando ero ancora ragazzino, avevo vent'anni. E non mi sono mai pentito, neanche all'arrivo quando un gruppo di tifosi contestava la società per il mercato. A Napoli sono felice, lo sono anche i miei familiari. Qui mi hanno fatto sentire a casa. La città è bella e la gente calorosa. Quando sono stato tentato da Juventus e Milan non ho mai vacillato: un po' non mi sentivo pronto, un po' non volevo andare via. Professionalmente e umanamente mi sento realizzato e credo - anche se il calcio non spinge a previsioni - che la mia carriera finirà qua".