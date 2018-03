Ginocchio ko, Napoli in ansia per Hysaj

27 marzo 2018

Ore d'ansia in casa Napoli per le condizioni di Elseid Hysaj. Il terzino è uscito anzitempo nell'amichevole tra Albania e Norvegia per un problema al ginocchio. Dovrebbe trattarsi di un trauma contusivo al ginocchio sinistro, ma solo gli esami strumentali a cui si sottoporrà in giornata potranno dare un responso preciso. Praticamente certa la sua assenza alla ripresa del campionato contro il Sassuolo.