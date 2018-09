Fiorentina, Pioli e il segreto per battere il Napoli: “Sfruttiamo gli spazi”

14/09/2018

Dopo la sosta per le Nazionali la serie A riparte con un interessante Napoli-Fiorentina , secondo match di giornata dopo Inter-Parma. In un San Paolo che si preannuncia semi-vuoto per la protesta dei tifosi partenopei, la Fiorentina vuole stupire ancora e centrare il terzo successo di fila dopo le vittorie casalinghe con Chievo e Udinese. Pioli alla vigilia della gara indica il segreto per far male alla truppa di Ancelotti: “Hanno quello che insieme ad Allegri è il miglior allenatore italiano e il Napoli è sempre tra le squadre migliori del campionato: noi dobbiamo essere bravi a sfruttare gli spazi ".

“Abbiamo iniziato bene la stagione, ma dobbiamo proseguire su questo solco: l'importante e' mettere in campo le nostre qualità e giocare allo stesso modo sia in casa che in trasferta contro ogni avversario - ha proseguito in conferenza stampa Pioli -. Ho sentito le parole di Gerson che parlava di andare a Napoli e giocarcela con qualita' e coraggio, bene io sono d'accordo con lui".



A Napoli i toscani ritroveranno Veretout dopo le tre giornate di squalifica: il francese sarà provato in una nuova posizione al San Paolo dopo gli esperimenti dei giorni scorsi. “Mi sta dando ottime garanzie per il ruolo di regista, lui ha la caratteristiche giuste per farlo e si sta applicando molto in allenamento: domani lo testeremo anche in partita" ha assicurato Pioli.



Impossibile non dedicare qualche minuto della conferenza stampa al capitolo fascia da capitano che ha tenuto banco, non con poche polemiche, nelle ultime settimane. Su deroga della Lega di serie A la Fiorentina potrà scendere in campo con una fascia personalizzata e dedicata a Davide Astori come ha confermato l’ex tecnico di Inter e Palermo tra le altre: "Ringraziamo la Lega e siamo tutti contenti della decisione: è giusto che Davide sia sempre con noi".