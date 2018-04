Fabio Cannavaro, estasi azzurra: "Il Napoli incanta e diverte"

3 ottobre 2017

"Per lo Scudetto solo Napoli e Juventus? Juve, Napoli, Inter e Roma sono squadre strutturate che possono lottare fino alla fine per il titolo - ha proseguito il Campione del Mondo -. Rispetto all'anno scorso è rientrata in corsa l'Inter ma penso che bianconeri e azzurri abbiano ancora qualcosa in più, soprattutto sotto il profilo dei giocatori e della qualità del gioco". E se il Napoli gira a mille, gran parte del merito è di Sarri: "Sta facendo un lavoro fantastico. Porta avanti le sue idee sin da quando allenava nelle serie minori, è un segnale a tutti i tecnici, a non farsi mai sviare dalla propria strada. E' uno che insegna calcio".



Un problema, secondo Cannavaro, potrebbe essere invece l'infortunio di Milik: "I tre attaccanti non possono permettersi un raffreddore, bisogna stringere i denti fino all'apertura della prossima finestra di mercato. Penso che l'assenza di Milik preoccupi anche Sarri". Infine sulla Champions: "E' un obiettivo a cui non può rinunciare il Napoli, la differenza la farà la rosa".