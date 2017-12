E' tornata la pace tra Quagliarella e i tifosi del Napoli

25 dicembre 2017

E' tornata la pace tra Fabio Quagliarella e i tifosi del Napoli. Per la prima volta da quando ha svelato le minacce ricevute in passato, che lo costrinsero a lasciare la sua squadra del cuore, l'attaccante oggi alla Samp è stato accolto solo da applausi al suo ritorno al San Paolo. E per questo "Quaglia" ha voltuo ringraziare tutti con un messaggio su Instagram: "Grazie di cuore e Buon Natale a chi vuole bene e io ve ne voglio sinceramente tanto".