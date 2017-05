De Laurentiis replica a Sarri: "Prima vediamo quanti scudetti vincerà..."

13 maggio 2017

Aria tesa in casa Napoli. De Laurentiis ha replicato alle parole di Sarri, che in conferenza stampa aveva dichiarato che "dopo anni difficili, ora vorrei arricchirmi con il calcio". La risposta di AdL: "Nel prossimo contratto, quando sarà scaduto quello in essere, assolutamente verificheremo quanti scudetti ha vinto, quante volte saremo arrivati in finale e se avremo vinto qualcosa in Europa, e sarà giusto anche dargli quello che merita".