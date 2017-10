De Laurentiis: "Il mio Napoli è cazzuto. Non una ma tre volte!"

29 ottobre 2017

“Il Napoli di quest’anno ha tre C: cazzuto, cazzuto, cazzuto. Oggi allo stadio c’erano 53.600 tifosi per essere precisi. Mi aspetto un San Paolo strapieno mercoledì contro il City, ci porta fortuna. Speriamo di continuare a regalare ai nostri tifosi una serietà di gioco in divertimento". Una squadra che fa sognare, merito anche e soprattutto di Sarri: “La bellezza di Sarri è che è un uomo serissimo ma che fa divertire i suoi allievi. La strada del bel gioco è pericolosa, qualche volta bisogna fare di necessità virtù. Sarri è così, vuole tutto. È immenso. Sarri ha tutto quello che può desiderare un allenatore. Ha tanti giocatori per sostituire i più stanchi. Non abbiamo avuto un centravanti, ma ne abbiamo scoperto uno nuovo, Dries Mertens che è fenomenale. Allan? Cervello, cuore e c… buon per chi lo sa”.



campionato, scudetto e... mercato: "Dobbiamo trovare dei ricambi utilizzabili e non gente che vada sempre in panchina. Chiesa? Non me lo vendono, il presidente rischierebbe di farsi ammazzare. E non è detto che da noi farebbe bene. Maggio? Oggi ha fatto una grandissima partita. Giaccherini ha testa, sa come gestire gli ultimi quindi minuti”.