De Laurentiis ha scelto Sorrentino per il suo film sul Napoli

15 febbraio 2017

Ci sta pensando da tanto tempo Aurelio De Laurentiis, produrre un film su quella che considera la sua creatura. Una pellicola sul Napoli che il presidente vuole affidare alla firma partenopea più prestigiosa. Il premio Oscar Paolo Sorrentino. De Laurentiis che fin'ora i giocatori del Napoli li ha prestati al cinema in Colpi di Fortuna nel 2013 li vuole come protagonisti in campo. Un progetto che piace al regista che ha seguito la squadra a Madrid: "Si tratterebbe del primo film che racconta la storia di una squadra di calcio".