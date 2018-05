De Laurentiis: "Eliminiamo la Champions League"

18 maggio 2018

Sogno impossibile o proposta folle di De Laurentiis: "Abolire la Champions League per creare un campionato europeo con le 20 migliori squadre". Idea che, però, calendario alla mano è irrealizzabile. Il presidente del Napoli vorrebbe "un campionato con gare d'andata e ritorno da giocare il mercoledì e il giovedì". Il tutto per 38 partite a cui andrebbero sommate le altre 38 partite dei campionati nazionali. A conti fatti una squadra sarebbe costretta a giocare 76 partite in una stagione: impossibile.



La boutade del patron degli Azzurri, intervenuto al 19esimo convegno dei Giovani imprenditori edili Ance, è destinata a restare tale. La Champions League non è in pericolo.