Audi Cup, Sarri fa il perfezionista: "C'è ancora da trovare il ritmo al 100%"

2 agosto 2017

Dopo la vittoria col Bayern nell'Audi Cup, Sarri resta con i piedi per terra e fa il perfezionista. " C'è da trovare il ritmo al 100% - ha spiegato - Match utili per il livello degli avversari, ma poco utili sul piano fisico per la temperatura alta. Cercavo gare diverse in vista dei preliminari . Affronteremo un avversario più avanti di noi". Poi sui complimenti di Ancelotti : "Fa molto piacere riceverli da uno come lui che ha vinto tutto".

"A livello di qualità abbiamo fatto leggermente meno bene di ieri, anche se la gara non fa tanto testo. Loro hanno la testa alla Supercoppa di Germania, non a questo torneo - ha proseguito il tecnico azzurro -. Ieri c'è stata più qualità, oggi abbiamo avuto meno cali di attenzione e i ragazzi hanno risposto alle mie sollecitazioni anche se avevamo meno gamba". Poi una battuta sui moduli utilizzati durante la gara: "Abbiamo fatto un 4-4-1-1 con Milik dietro la punta, ma per necessità perché non avevamo un altro esterno e un po' era utile per il finale per avere più fisicità sulle palle inattive".



Idea che forse potrebbe tornare utile anche nel preliminare di Champions. "Stiamo diminuendo il lavoro fisico, poi avremo altre due amichevoli - ha concluso Sarri -. Speriamo in Inghilterra ci sia una temperatura diversa anche perché loro hanno grande ritmo e possono metterci in difficoltà, ma a noi questo fa comodo".