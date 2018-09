Ancelotti: "Napoli guarito? In realtà mai malato... Era solo un raffreddore"

15/09/2018

"Il Napoli malato di Genova in fase di guarigione? In realtà non siamo mai stati veramente malati, solo un piccolo raffreddore". Così ha scherzato Carlo Ancelotti dopo la vittoria della sua squadra contro la Fiorentina. "Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo, ma l'idea di mettere giocatori tra le linee c'era. Nella seconda parte - ha aggiunto Ancelotti - abbiamo intensificato un po' di più, abbiamo perso un po' di equilibrio e rischiato qualcosa in più, ma era necessario per vincere. Comunque bisogna stare sempre attenti perché quel raffreddore che avevamo contro la Samp può sempre tornare".