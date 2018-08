Ancelotti: "La forza del mio Napoli è il gruppo. Nessun stravolgimento, non era necessario"

17/08/2018

Carlo Ancelotti è "emozionato, molto emozionato" . Sì, proprio così: il ritorno in serie A dopo nove anni riesce ancora ad emozionare un tecnico che ha girato l'Europa e vinto ovunque. Impresa che proverà a ripetere sulla panchina del Napoli , iniziando dalla trasferta romana contro la Lazio, un match che arriva dopo un precampionato e un mercato con tante ombre e meno luci: "Saremo competitivi ovunque: la forza di questa squadra è il gruppo, non servivano stravolgimenti o rivoluzioni: il mercato è stato in linea con gli obiettivi che ci eravamo prefissati".

"Questa squadra ha fatto benissimo negli anni scorsi e quando si cerca di cambiare qualcosa che va bene serve più tempo rispetto a quanto le cose non vanno bene" ha proseguito il tecnico azzurro. "Non ho mai parlato di stravolgimenti chi ha vissuto le partite ha intuito cosa vogliamo fare di diverso. Quanto tempo serve non lo so, ma penso con la Lazio potremo fare una partita di alto livello".



Dall'Olimpico deve iniziare una stagione che sappia rispondere alle aspettive dei tifosi: "Non sono stanco di vincere: vincere aiuta a vincere. Mi piace pensare di poter dare gioia a tanta gente, sono qui per fare questo e dare soddisfazione ai tifosi del Napoli che aspettano da tanto tempo. Ho un gruppo sano, con qualità individuali che si combinano molto bene con il lavoro fatto negli ultimi anni. Non c'era l'esigenza di stravolgere il gruppo".