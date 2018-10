Ancelotti: "Barella è da Napoli, è più forte di me. Insigne out a Udine"

19/10/2018

- Le scelte di formazione saranno condizionate dagli impegni contro Psg e Roma?

No, assolutamente no. La partita di Udine è importante per ricominciare quello che avevamo lasciato. La trasferta ha la priorità, anche se abbiamo qualche giocatore indisponibile come Luperto, Ounas e Insigne.



- Cos'ha Insigne?

Non ha un problema grosso, ma non è disponibile per Udine. Lavorerà per recuperare per mercoledì.



- Sentite la pressione della Juventus?

L'abbiamo perché vogliamo continuare a migliorare e crescere. Non siamo qui a fare calcoli, ma non guardiamo in casa di altri.



- Qual è la priorità di Ancelotti?

Fare bene qui a Napoli, poi il resto viene da sé. Io mi trovo molto bene qui a Napoli e loro si trovano bene con me. E' un cammino che potrà anche essere migliore in futuro.



- Cosa pensa di quarta sostituzione e playoff scudetto?

Sono dettagli, la cosa importante per la federazione è trovare stabilità e dare continuità alla nazionale. Sulle proposte non so che dire, forse più sostituzioni nei novanta minuti non ha senso e non vorrei avere i playoff.



- Quali sono le insidie della sfida con l'Udinese dopo la sosta?

Le insidie sono le solite, non dobbiamo considerarla una partita agevole e dare tutto sul campo. Se riusciamo a esprimere il nostro potenziale a livello di qualità e mentalità è più facile vincere.



- Quanto pesano gli impegni delle nazionali nelle valutazioni?

Sicuramente ha priorità chi è rimasto qua, poi valuterò l'affaticamento degli altri.



- Una squadra tende a pensare agli impegni successivi?

No, non penso. L'argomento non è stato trattato e i giocatori sanno che la priorità va all'Udinese. Vincere a Udine ci darebbe la possibilità di lavorare meglio per il Psg.



- Ci sono giocatori che non hanno ancora espresso il loro massimo potenziale?

Sì, è normale che alcuni si devono adattare ai cambiamenti che ci sono stati. In generale sono soddisfatto di tutti, ma c'è chi può fare molto meglio.



- I giocatori pensano di poter battere chiunque: è la mentalità che vuoi?

Sì, mi piacerebbe ma è una cosa che si costruisce con partite come contro il Liverpool. La consapevolezza se la danno i giocatori interpretando le partite più complicate.



- La tranquillità che hai portato all'ambiente è il plus che serviva al Napoli?

E' difficile giudicare se stessi. Io ricevo grande motivazione da questo ambiente, c'è entusiasmo e passione ed è ciò che mi ha portato a scegliere questa sfida.



- La tattica dell'Udinese può farmi cambiare modulo?

Loro sfruttano bene il contropiede e hanno un'identità precisa. Stiamo preparando una strategia efficace.



- Lei sa di essere un testimonial della città di Napoli?

Potessi esserlo davvero mi farebbe piacere, anche perché vengo dal nord. E' una città bellissima.



- Che margini ha Mertens per migliorare?

E' stato uno degli ultimi ad arrivare qua st'estate e la sua condizione è migliorata. Da lui mi aspetto continuità e per ora ha fatto meglio quando è entrato. Mi aspetto che lui e Milik diano dall'inizio quello che spesso hanno dato da subentrati.



- A che punto è la metamorfosi di Hamsik come regista?

Compiuta. Può migliorare dal punto di vista mentale, ma è talmente intelligente che migliorerà ancora.



- Come procedono i recuperi di Meret e Ghoulam?

L'algerino sta lavorando in gruppo da 10 giorni, è solo questione di tempo. Meret ha l'ok dei medici e ora gli servirà un po' di adattamento. Lo valuterò io dal punto di vista tecnico, ma dovrà solo adattarsi ai contatti e ai tiri forti.



- Lei darebbe a qualcuno la 10 del Napoli?

Francamente non lo so, sapete meglio di me cosa rappresenta Maradona per Napoli. Bisognerebbe chiederlo a lui. Io lascerei così



- Barella è un obiettivo del Napoli?

Al momento è molto più forte di un Ancelotti giovane. E' da grande squadra, è da Napoli