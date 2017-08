Amichevoli: Napoli luci e ombre, 2-2 a Bournemouth

6 agosto 2017

LA PARTITA

Sarri si affida al tridente titolare della scorsa stagione, con Callejon e Insigne esterni e Mertens nel ruolo di prima punta. Comincia in panchina Milik e a dieci giorni dal playoff contro il Nizza di Champions sembra un segnale chiaro di come il tecnico non voglia stravolgere gli automatismi ormai consolidati. Tutto confermato anche in difesa, con Reina tra i pali e la linea a quattro titolare (Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam) e a centrocampo con Jorginho in regia e Allan e Hamsik a completare la mediana. La prima mezz'ora è tutta di marca partenopea, al 14' Callejon ben lanciato da Insigne scavalca il portiere con un morbido pallonetto ma sulla linea Cook riesce a respingere, poi ancora Insigne prima calcia dalla distanza e Begovic para e poi prova con una conclusione delle sue a giro e per poco non trova il gol. La rete del vantaggio arriva invece al 30', è ancora Insigne il protagonista, ma questa volta il suo tiro viene deviato da Mertens e il tocco del belga spiazza Begovic. Ancora il portiere del Bournemouth con una grande parata dice no alla doppietta di Mertens, riuscendo a respingere un tiro da posizione ravvicinata. Nessun pericolo per la porta difesa da Reina nel primo tempo, gli inglesi non riescono mai a rendersi pericolosi dalle sue parti.



La ripresa però si apre male per il Napoli, il Bournemouth infatti trova il gol del pari nell'unica occasione avuta fin qui, al 52' Afobe sigla l'1-1, cross dalla destra di Gradel e colpo di testa del centravanti che anticipa tutti e batte Reina. Esce Begovic nelle fila del Bournemouth e al suo posto entra il secondo portiere Boruc, ma il copione non cambia, ci provano Insigne prima e Callejon successivamente ma è bravo l'estremo difensore a parare tutto. Al 71' Sarri effettua quattro cambi, spazio tra gli altri a Milik che prende il posto di Mertens e a Zielinski che fa rifiatare Hamsik. Proprio i due neoentrati confezionano una palla gol, scambio veloce e gran sinistro di Zielinski con la palla che esce di poco. Al 76' arriva la doccia fredda, Francis ruba palla a Chiriches scarta anche Rafael (entrato al posto di Reina) e a porta vuota insacca il 2-1. La partita non smette di regalare colpi di scena, questa volta tocca al Napoli, all'83' un cross di Insigne non trattenuto da Boruc, diventa un comodo assist di Rog per Zielinski che con un tiro a giro batte il portiere e segna il definitivo 2-2. Nel finale Sarri inserisce anche Pavoletti, provando l'attacco con due prime punte, una soluzione in più a disposizione del Napoli.