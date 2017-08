AdL, lo scudetto certo e il sacrificio per Chiesa. Napoli: parole mai dette

14 agosto 2017

AdL, lo scudetto sicuro e il sacrificio per Chiesa. "Lo scudetto sarà nostro. Saremo la squadra da battere, si accettano scommesse - così riporta l'Ansa - Se la squadra supererà il turno preliminare di Champions League non sarà ceduto nessun giocatore. Sono disposto a fare un sacrificio per l'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa , anche se i viola chiedono 40 milioni di euro". Parole categoricamente smentite dal Napoli via Twitter.

Intanto cresce l'attesa per la gara di andata contro il Nizza, in programma mercoledì sera al San Paolo, che si annuncia tutto esaurito. Sarri, per mantenere altissima la concentrazione, ha deciso di blindare la squadra con il ritiro pre-gara: a Ferragosto, dopo l'allenamento della vigilia, Hamsik e compagni resteranno infatti a Castelvolturno, nel resort che sovrasta i campi da gioco. Allarme rientrato per Reina, che è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà regolarmente a disposizione.