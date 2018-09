NAPOLI, ZIELINSKI NON AL MEGLIO: PUO' ESORDIRE FABIAN RUIZ

13/09/2018

Piotr Zielinski è tornato a Napoli non al meglio dopo gli impegni con la nazionale polacca. La mezz’ala ha accusato un piccolo problema alla caviglia che non lo rende indisponibile ma che potrebbe spingere Ancelotti a non rischiarlo per la gara con la Fiorentina. Contro la viola a sostituirlo dovrebbe essere Fabian Ruiz pronto a fare il suo esordio stagionale.