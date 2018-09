NAPOLI, PICCOLO INFORTUNIO PER MERTENS IN NAZIONALE

10/09/2018

Piccolo inconveniente per Dries Mertens durante l’amichevole giocata con la maglia del Belgio contro la Scozia. Dopo aver calciato una punizione l’attaccante si è fermato per qualche secondo toccandosi la spalla. Secondo quanto riferito dal medico si è trattato di una sublussazione: nulla di grave, un semplice disguido per l’ex Psv che non dovrà fermarsi ai box.