NAPOLI: MARIO RUI IN GRUPPO, A PARTE RUIZ E MALCUIT

30/08/2018

Si continua a lavorare in casa Napoli in vista della gara di domenica sera in casa della Sampdoria. Giungono buone notizie per il tecnico Ancelotti sul fronte infortunati: in particolare Mario Rui ha smaltito il fastidio accusato nel match con il Milan e si è allenato con il gruppo. Nulla da fare invece ancora per Malcuit e Fabian Raiz che hanno svolto lavoro differenziato.