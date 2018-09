NAPOLI, INSIGNE: "GRANDE RISPOSTA DA SQUADRA VERA"

15/09/2018

Lorenzo Insigne ha parlato cosi nel post partita di Napoli-Fiorentina: "Sto bene, volevo un po' rifiatare dopo la nazionale, la stanchezza si fa sentire. Ci tenevo a far bene per la squadra, bisogna lavorare e continuare a fare bene. Sono contento per il gol ma sopratutto per la vittoria, questo gruppo merita tanto perché diamo sempre il 100% in campo. Ci sta vincere e perdere, ma oggi abbiamo dato una grande risposta di squadra, ora testa a martedì. Critiche esagerate? Ci sta che sbagli una partita e poi il tifoso è cosi, ma noi sappiamo anche i tifosi ci stanno sempre vicini e noi cerchiamo sempre di ringraziarli in campo facendo grandi prestazioni. Ancelotti mi ha baciato come ha fatto con i suoi preferiti? Speriamo, io cerco di ricambiare la sua fiducia. A Genova mi ha sostituito al 45', ma oggi mi ha dato la riconferma partendo titolare, cerco sempre di ricambiarlo".