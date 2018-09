NAPOLI, FABIAN RUIZ: "NESSUN PROBLEMA, ANCELOTTI DECISIVO PER IL MIO ARRIVO"

05/09/2018

In attesa di esordire ufficialmente con la maglia del Napoli, Fabian Ruiz ha rilasciato una intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’ trattando vari temi. “Ho avuto la sfortuna di farmi male e la cosa ha ritardato il mio debutto in A, ma non ci sono problemi - le sue parole alla rosea -. Non ho perso né buonumore, né speranze, ci vuole pazienza, soprattutto quando si arriva da fuori. E poi in attesa di giocare sto conoscendo la città e Napoli mi piace un sacco. Perché ho scelto il Napoli? Perché mi volevano, perché mi piaceva il progetto, perché mi hanno parlato benissimo di squadra e città sia Albiol sia Callejon, perché Ancelotti mi ha trasmesso fiducia: le sue parole sono state decisive”.