NAPOLI, FABIAN RUIZ: "30 MLN? DIMOSTRERÒ DI VALERLI"

09/09/2018

"Ho tanta voglia di poter iniziare e giocare. Mi sono trascinato dietro una lesione all'adduttore per tre settimane, ma ora sto bene". Così Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, nel corso di una intervista a Marca dal ritiro dell'Under 21 della Spagna. "Affronto il cambiamento con tanta voglia di far bene. Mi sembra ottimo per il mio futuro - aggiunge - per questo ho deciso di cambiare. È importante per me, per il nuovo paese e perché mi trovo di fronte ad un ambiente diverso. Ma non vedo l'ora di debuttare e fare bene". Ruiz non è spaventato dall' esser stato pagato 30 milioni. "Ti dà motivazione piuttosto. Il Napoli ha fatto un grande sforzo sborsando 30 milioni per me e ora devo ripagarlo in campo. Più che una paura è una motivazione per dimostrare quanto valgo", replica il giovane centrocampista iberico. Su Ancelotti, dice: "Ancelotti ha vinto tanti titoli ed è, oltre che un gran tecnico, un'ottima persona. Imparerò molto da lui". Infine sulle prime impressioni del calcio italiano, Fabian dichiara: "Si vive con molta passione, gli stadi si stanno riempiendo. Non posso dire molto invece di quello che accade in campo perché ancora non sono riuscito a fare il mio esordio".