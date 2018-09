NAPOLI, ANCELOTTI: "SQUADRA PRONTA, COMPATTA E SOLIDA"

15/09/2018

"Perché ho scelto il 4-4-2? Volevo dare più libertà offensiva a Insigne e liberarlo così dai compiti difensivi. A tratti siamo stati molto solidi e compatti, soprattutto in alcuni frangenti della gara e sono molto soddisfatto della gara difensiva. Credo che la gente che è venuta allo stadio abbia apprezzato il risultato e soprattutto il fatto che non abbiamo subito reti e che siamo stati molto attenti. Quando arriverà il Napoli di Ancelotti? Beh, vorrebbe dire che Ancelotti compra il Napoli (ride ndr)...Scherzi a parte la squadra è pronta in tutti i suoi effettivi, sono contento di tutti e specie di giocatori come Maksimovic, che finora aveva giocato poco, o come Mertens che era tornato stanco dalla Nazionale". Cosi' il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti nella conferenza stampa post Napoli-Fiorentina 1-0.