Montella: "Non ci sono 7 punti di differenza con l'Inter"

In merito alle dichiarazioni di Berlusconi, ci sono consigli migliori quest'anno?

"Ho già risposto abbastanza a questa cosa (ride, ndr). Ma tutti mi danno consigli, anche mio figlio. Decido sempre di testa mia, elaboro tutto ciò che mi viene detto e poi decido io. Se non avessi questa autonomia, mi divertirei molto meno a fare il tecnico".



Con Spalletti ha sempre perso.

I complimenti di Kessie per la gestione della pressione.

"Nulla di ché, accumulare le tensioni è un atto dovuto da parte mia. Fa parte del mio lavoro, sono cose normalissime in un momento come questo. È giusto che io abbia preso più di altri le responsabilità".





Un commento su André Silva.





La crescità qualitativa della squadra. "Il percorso che abbiamo interpreso deve portarci ad un gioco di altissimo livello, che a tratti abbiamo già fatto vedere. Ora il nostro compito è farlo vedere in tutte le gare e per 90', ma ci vuole tempo. Tornando alla vittoria anche sporca, io non credo ci siano successi belli o brutti. Si viene giudicati per il risultato finale, quindi tutto dipende da quello". Il controllo dello spogliatoio. "Assolutamente sì, ho il controllo. Lo sento e lo respiro, c'è voglia di rivalsa e siamo un gruppo coeso. Dobbiamo crescere nelle difficoltà, dimostrando di saper reagire nei momenti duri". Chi toglieresti all'Inter? "Dico Perisic".

La fiducia della società. "Ci sentiamo tutti i giorni, sono molto presenti. Mirabelli poi è sempre a Milanello. Si stanno comportando in maniera ottima, non ho alcun alibi su questo. Mi danno libertà su tutto e sostegno assoluto, sto trovando delle persone perfette nei miei confronti". "Ha contribuito a portare il Portogallo ai Mondiali, è un calciatore di questo livello. Quando era arrivato era solo bello, non mi riferisco all'aspetto fisico, ora è anche più pratico e diretto. Pensa più al gol ed è maggiormente sgamato per il nostro campionato. Sono convinto che farà bene, ha grandissima volontà e stiamo lavorando con lui per crescere ulteriormente".

"È un grandissimo, ha trovato ragazzi con voglia di rivalsa, è il loro valore aggiunto. Ha tutti i numeri a suo favore. L'ultima sconfitta è stata reale e sincera, mentre gli altri successi sono un po' bugiardi. Sono un po' in credito con lui, spero mi venga restituito qualcosa (ride, ndr). Lo stimo moltissimo. Sono stato allenato da lui e ho visto la sua trasformazione su tutti i piani. Mi auguro di poter crescere e migliorare come lui... Poi spero di non perdere i capelli in questa trasformazione (ride, ndr)"."Sta bene fisicamente e a livello di prestazioni ci aspettiamo di più. Sono però convinto che alzerà la sua prova. Ora è un momento così, al minimo errore è colpevole di tutto, ma lui è forte e sa questa cosa. Sa difendersi e non ho alcun tipo di preoccupazione in merito alla sua situazione. Leonardo è un giocatore del quale non ci pentiremo mai, è un valore di oggi e del domani. Non so cosa venga raccontato e cosa venga scritto, al Milan seguiamo tutti una sola anima. Vecchi o nuovi, giovani o meno giovani, chi non ci segue non è un vincente. Questi spifferi non esistono, tutti seguono la mia indicazione. So perché alcuni dicono certe cose...".