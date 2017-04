Verso il derby, la conferenza di Montella LIVE

13 aprile 2017

Nella giornata dello storico passaggio di proprietà da Silvio Berlusconi a Yonghong Li, Vincenzo Montella si presenta davanti ai media per presentare il derby di sabato, il primo della nuova era cinese. In caso di vittoria il Milan blinderebbe il posto in Europa League e toglierebbe probabilmente ogni residua speranza dei nerazzurri di tornare in Europa.

MONTELLA A MILAN TV

Sul closing: “Sono stato informato dal dott. Galliani e dal dott. Fassone e adesso mi ritrovo in questa situazione: ci tengo a ringraziare e salutare il presidente Berlusconi e Adriano Galliani per essere stato chiamato a guidare la squadra, sono molto emozionato, io credo di essere riuscito a distinguere le situazione campo e da quelle extracampo, e di questo sono contento. Nei prossimi giorni ci incontreremo con la nuova proprietà e cercheremo di pianificare il futuro per rendere il Milan glorioso ancora una volta, ma la mia testa è concentrata sul derby, che è molto importante”.



Un parallelismo con Liedholm: "Il maestro Liedholm l'ho respirato perchè è stato per più di un anno nello spogliatoio della Roma. Mi auguro che questo spirito e questa simpatia mi possa accompagnare fino all'età avanzata"



Sul derby: “E’ una partita difficile e stimolante da preparare, noi dobbiamo fare la nostra partita, sapendo che sarà molto agonistica e bisognerà divertirsi con l’obiettivo di arrivare alla vittoria”.



Sull'Inter: "Ha calciatori molto tecnici e veloci con abilità nell'uno contro uno soprattutto sulle fasce con Candreva e Perisic, che non giocando a piede invertito spesso arrivano al cross. Spingono molto anche con i terzini. Dovremo essere bravi a non far partire l'azione essendo aggressivi. Icardi? E' un calciatore molto forte, bisogna evitargli i rifornimenti. Pensa per il gol, anche se quest'anno sta imparando molto di più a partecipare al gioco".



Sulla formazione: "Una bozza c'è, ma a due giorni naturalmente non ho ancora deciso. Ci sono delle variabili da valutare giorno per giorno".



Sulle differenze con il match dell'andata: "Deulofeu e Gagliardini? Guardando l'Inter con Gagliardini ha trovato ritmo, ha grande fisicità, è molto abile negli inserimenti. Fermo restando che anche noi qualcosina di diverso abbiamo. Con Deulofeu abbiamo qualcosa in più nell'uno contro uno ma con Bonaventura ci avvicinavamo molto quindi non penso cambierà il tipo di partita".