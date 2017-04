Milan, Montella: "Troppe distrazioni, isoliamoci dal mercato"

29 aprile 2017

LE PAROLE IN CONFERENZA

Donnarumma e il rinnovo?

"Più di un tormentone è partito, dal mio punto di vista, non solo Donnarumma. Io penso che si stia parlando troppo di mercato e non è colpa di nessuno, nemmeno vostra che dovete fare il vostro mestiere. La società, attraverso Fassone e Mirabelli, ci ha detto di pensare a questo finale di stagione perché è fondamentale arrivare in Europa League. Molto spesso ci sono delle speculazioni, anche da parte degli agenti per fini professionali. Io non preferisco Morata a Aubameyang, nè tantomento Benzema a Cavani o a chissà quale nome uscito, o Bernardeschi a Ilicic. La società sta conoscendo il mercato, a me non interessa parlare oggi di futuro. La nostra intenzione è continuare con questo gruppo cercando di migliorarlo".



Sui fischi di De Sciglio: "Credo che un calciatore debba accettare dei fischi qualora vengano dimostrati con civiltà al campo. Uno spettatore ha tutto il diritto di manifestare il proprio disappunto. Ci sta che un allenatore e un giocatore vengano fischiati, stavamo perdendo con l'Empoli. De Sciglio è un patrimonio del Milan, lui ha la forza per reagire e far cambiare queste opinioni attuali. Personalmente sono stato fischiato e poi osannato a Roma e viceversa".



La sconfitta contro l'Empoli ha lasciato scorie?

"È difficile accettarla, anche per quanto visto in campo".



Gioca Locatelli?

"Sta facendo il suo percorso, è un calciatore importante per il Milan del presente e del futuro. Può giocare dall'inizio o entrare a partita in corso".