Torino-Milan, Montella: "Stiamo crescendo bene"

15 gennaio 2017

LE PAROLE DEL TECNICO

De Sciglio e Poli non si sono allenati

, oggi li valutiamo, ma comunque non è nulla di muscolare. Romagnoli sta bene".

"Per battere il Torino dovremo avere più velocità di quanta ne abbiamo avuta in Coppa Italia - ha dichiaratoin conferenza stampa -. Il Toro è una buona squadra e nel primo tempo di coppa siamo stati lenti e poco incisivi. Nella ripresa abbiamo fatto tutto meglio. I granata, come tutte le squadre di Mihajlovic, hanno grande temperamento e mi aspetto una squadra che metterà in campo tutta la grinta possibile per vincere. Per quanto mi riguarda, il Milan può ancora crescere nei piccoli dettagli e l'idea è quella di fare sempre di più, ma non so di preciso a che punto siamo".La rimonta di giovedì ha dato entusiasmo alla squadra rossonera: "I ragazzi hanno dimostrato di averee voglia di fare e se siamo riusciti a ribaltare il risultato contro un'ottima squadra come il Torino, vuol dire che. Però non voglio parlare di obiettivi e guardare troppo in là, penso solo alla partita di domani. Fino a questo momento la squadra è pienamente promossa".All'Olimpico Grande Torino sarà una sfida complicata dopo le due vittorie casalinghe in stagione: "Servirà grande determinazione - ammette Montella -, sarà una battaglia sportiva. Il pubblico aiuterà i nostri avversari, ma in ogni caso mi sento privilegiato ad allenare il Milan". I dubbi maggiori stanno a centrocampo: "Abbiamo recuperato bene Bertolacci e anche Sosa sta meglio. Calabria è un giocatore giovane, ma con caratteristiche importanti perché sa garantire entrambe le fasi di gioco. Tra un po' recuperiamo anche Montolivo e spero di coinvolgere di più Zapata. Niang? A Torino se riterrò opportuno lo farò giocare. De Sciglio? Lo vedo molto coinvolto e sta giocando sempre, sul mercato ci pensa la società.".Nel calcio, però, si può sempre migliorare e questo Montella lo sa benissimo, a prescindere dal: "Penso di poter incidere ancora per far crescere la squadra e se c'è fiducia reciproca non vedo problemi in futuro. Galliani è stato chiaro: si può fare qualcosa solo alle nostre condizioni, altrimenti nessun problema. Ora dobbiamo restare concentrati sul campo perché è un periodo importante per capire gli obiettivi della squadra".Tornando alla sfida contro il Torino, l'attacco granata ha creato diversi grattacapi ai rossoneri nei precedenti: "Dobbiamo essere bravi nelle marcature preventive - ha ammesso il tecnico del Milan -. Belotti è bravissimo, dobbiamo cercare di bloccargli i rifornimenti. Sicuramente quando faccio la formazione guardo anche gli avversari". Qualche acciacco c'è: "

LE PAROLE A MILAN TV

In Coppa Italia il Milan ha passato il turno battendo il Torino, ma il calendario offrirà ai granata l'occasione giusta per vendicarsi. Un periodo delicato per i rossoneri, come sottolinea Montella a Milan TV: "Abbiamo tante partite in questo periodo, è un ciclo impegnativo in cui c'è bisogno di tutti. Questi giorni ci diranno qualcosa di più sui nostri obiettivi". Anche all'Olimpico Grande Torino il tecnico punterà su Suso e Bonaventura: "Sono due giocatori che hanno feeling e si completano, ma anche altri stanno crescendo bene. Bonaventura può fare bene sia davanti che a centrocampo".

Risposte positive sono arrivate anche da Bertolacci e Sosa nell'ultima sfida in Coppa Italia: "Bertolacci è stato fuori a lungo, ma è un giocatore che ti permette di giocare in vari modi. Anche Sosa ha fatto bene, sono entrambi funzionali al nostro gioco. Ho rivisto la partita di giovedì - ha poi proseguito Montella -. Nel primo tempo siamo stati troppo lenti e abbiamo sbagliato qualche marcatura preventiva. Meglio nel secondo tempo". Potrebbero tornare titolari Romagnoli e Niang: "Alessio sta bene e si è allenato. Mbaye valuterò se farlo giocare, si sta impegnando molto. Bacca? Ha un rendimento costante da anni, può capitare un calo a livello realizzativo, ma è un grande attaccante. Con questa media gol potrebbe arrivare a farne 19".Per chiudere, Montella ha commentato le dichiarazioni di Mihajlovic dopo la coppa: "Gli rispondo con una battuta. Se è vero che giovedì si sono suicidati, spero di trovarli morti domani sera".