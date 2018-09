Suso: "Milan, con Higuain possiamo tornare grandi"

06/09/2018

"Il Milan può tornare grande, quest'anno abbiamo questa possibilità. È arrivato un grande attaccante, esperto, come Higuain, e credo che era ciò che ci mancava. In più, l'allenatore sa cosa possiamo dargli e ci conosce. Credo che questo sia l'anno perfetto per fare bene". Parole e musica di Suso. L'ala spagnola, dal ritiro della Nazionale spagnola, intervistato dal Mundo Deportivo, suona la carica e mostra grande ottimismo per il proseguo della stagione.

Sul ritorno con la Nazionale spagnola agli ordini del neo ct Luis Enrique, Suso si è detto orgoglioso. "Ho la fortuna di giocare in un Paese come l'Italia che è molto vicino, per cui il cambio non è così brusco: tornare in Spagna è sempre bello e stare con la Nazionale riempie di orgoglio e di allegria. Ritornare in Nazionale è sempre bello e giocare con questi calciatori è motivo d'orgoglio" ha concluso il numero 8 rossonero. Che guarda alla Spagna ma pensa tanto al Milan. Un Milan che può tornare grande.