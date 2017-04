Suso, il padre è ottimista: "Probabile il rinnovo col Milan"

25 aprile 2017

Milan-Suso, una storia destinata a continuare. O almeno così sembra stando alle dichiarazioni rilasciate dal padre del giocatore: "Non c'è niente di ufficiale in questo momento. Posso però dire che le cose stanno andando abbastanza bene, e che il rinnovo si possa considerare probabile. In questo momento stiamo aspettando la società" ha detto a La Gazzetta dello Sport. La permanenza in rossonero dell'ex Liverpool, dunque, si fa concreta.