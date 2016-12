Supercoppa: Milan, primo allenamento a Doha I cinesi hanno detto sì al premio-vittoria (1,5 milioni di euro lordi) e al rinnovo di Bonaventura

22 dicembre 2016

Finalmente in campo. Arrivato mercoledì sera con un giorno di ritardo sulla tabella di marcia per la cancellazione del volo per il Qatar, il Milan è sceso in campo presso l'Aspire Academy di Doha per sostenere il primo allenamento in vista della Supercoppa di venerdì contro la Juventus. Intanto i cinesi hanno detto sì al premio-vittoria (1,5 milioni di euro lordi) e al rinnovo di Bonaventura fino al 2021.

GALLIANI: "SFIDA TRA LE DUE ITALIANE PIU' VINCENTI" A margine degli incontri tenuti in mattinata, Adriano Galliani ha parlato della sfida di contro la Juventus e non solo: "Siamo molto felici ed onorati di essere a Doha, in un paese che sta facendo cose incredibili per il calcio. Ho visto questa mattina l'Aspire Center, una cosa bellissima. Sarà la partita tra la squadra che ha vinto di più in Italia e la squadra italiana che ha vinto di più nel mondo. Sarà una bella partita, leale, che giocheremo col massimo del fair play. A parte qualche battutina, con Marotta siamo amici e siamo felici di essere qui. Grazie per tutto quello che state facendo per il calcio".

SALA: "GALLIANI PORTA UN TROFEO A MILANO" Il suo cuore batte per l'Inter, ma in qualità di sindaco di Milano non può che tifare Milan domani sera. Beppe Sala ha mandato un messaggio ad Adriano Galliani. "Caro Adriano, porta un trofeo a Milano. Ed è chiaro che quando chiuderai il tuo magnifico ciclo al Milan ti riceverò a Palazzo Marino per tributarti il giusto onore. Il tuo amico Sindaco" si legge sul profilo Twitter del club rossonero.

SINO-EUROPE, SI' AL PREMIO-VITTORIA Mister Li ha autorizzato lo stanziamento del premio per la Supercoppa italiana che i rossoneri si giocheranno domani contro la Juventus (un milione e mezzo di euro lordi per il gruppo da dividere tra Fininvest e la nuova proprietà)

GALLIANI: "SETTE ITALIANI IN CAMPO" Adriano Galliani dopo la visita all'Aspire Academy si è fermato con i giornalisti e sulla formazione si è sbilanciato: "Non si possono avere esperienza e gioventù insieme. Abbiamo puntato sui giovani. Abbiamo 7-8 italiani che iniziano, credo 7, ma non voglio svelare la formazione anche se dirvi 7 vuol dire dirvi chi gioca. È sbagliato. È bello che ci siano 7 italiani".



LA PROBABILE FORMAZIONE

Milan (4-3-3) Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Locatelli, Bertolacci; Suso, Bacca, Bonaventura.



