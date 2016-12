Supercoppa, il Milan è arrivato a Doha

21 dicembre 2016

Il Milan ha svolto il suo ultimo allenamento a Milanello prima di volare a Doha per la Supercoppa italiana, con un giorno di ritardo sul previsto per via dei problemi tecnici al charter su cui la squadra avrebbe dovuto viaggiare martedì pomeriggio verso il Qatar, dove venerdì è in programma la sfida contro la Juventus. La partenza dall'aeroporto di Malpensa è avvenuta alle 15.15 dal terminal 2 di Malpensa. I rossoneri sono arrivati in serata.

L'allenamento è iniziato sul campo centrale con un riscaldamento basato sul torello e sul possesso palla. A seguire la squadra ha svolto un lavoro tattico ed una serie di esercizi sulle varie situazioni da palla inattiva. Chiudono la seduta una partitella su metà campo divisi in due gruppi prima, e a gruppo unito poi. Da segnalare il lavoro personalizzato per Davide Calabria.

GALLIANI: "LA SQUADRA STA BENE"

Adriano Galliani ha preceduto la squadra a Malpensa, arrivata da Milanello in pullman: "Ma l'importante è che ci sia l'aereo", ha subito scherzato. L'ad rossonero ha spiegato: "La squadra sta bene ed è una finale molto importante. La Juve è partita ieri, noi oggi: non è normale, non so chi avrà vantaggi". Di chi la colpa? "Inutile cercare colpevoli, doveva arrivare l'aereo e non è arrivato". Poi il concetto già espresso: "Nel 2016 abbiamo incontrato tre volte la Juve, giocando sempre alla pari con loro. Una volta abbiamo vinto, due abbiamo perso. Sarà bello sfidarli una quarta volta". Infine sulla battuta di Berlusconi sugli arbitri: "Era davvero una battuta, suvvia. L'ho sentito? Certo, ma non fa mai pronostici".