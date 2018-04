Striscia, Tapiro d'oro a Montella

27 novembre 2017

Esonerato ma... premiato. A poche ore dall'addio al Milan , Vincenzo Montella è stato ovviamente pizzicato da Striscia la Notizia che, con il solito Staffelli, gli ha consegnato il Tapiro d'Oro. "È sempre colpa dell’allenatore, viene pagato anche per questo - ha detto l'ormai ex tecnico dei rossoneri all'inviato di Striscia - Gattuso? Rino se lo merita, gli faccio un grosso in bocca al lupo. Io in Nazionale? Adesso mi riposo un po’. La Nazionale? No, è presto per qualsiasi cosa. Devo metabolizzare, ancora non mi sono reso conto. Forse adesso con il Tapiro un po’ di più".