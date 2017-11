Serie A: Sassuolo-Milan 0-2, boccata d'ossigeno per Montella

LA PARTITA

"Domani vinceremo e ci rivedremo qui per la vigilia della sfida con il Napoli venerdì 17. Fino a prova contraria ci sarò io...". Vincenzo Montella è stato buon profeta e ha mantenuto la parola. I tre punti contro il Sassuolo sono importanti più per il morale che per la classifica che rimane sempre deficitaria, ma permettono all'allenatore di prendere una bella boccata d'ossigeno e di preparare con un po' meno tensione intorno il big match del San Paolo alla ripresa del campionato. In casa rossonera possono giustamente festeggiare, ma guai ad esaltarsi: in primo luogo perché i primi 35' hanno visto una squadra sottotono e bloccata dalla paura, in secondo luogo perché il Sassuolo in casa non ha mai vinto e il suo attacco con sei gol e il secondo peggiore solo dopo quello del Benevento. Sin qui i rossoneri hanno avuto pochi problemi con le piccole e le loro 5 sconfitte sono arrivate tutte con le squadre che stanno davanti (Juve, Inter, Lazio, Roma e Sampdoria). Per questo motivo la sfida contro gli uomini di Sarri sarà cruciale spartiacque della stagione: l'ennesimo ko significherebbe alzare bandiera bianca per i posti più ambiti che valgono l'Europa che conta, mentre un risultato positivo potrebbe dare nuova linfa e fiducia al gruppo.



Non è una squadra tranquilla e non può esserlo per via della classifica deficitaria il Milan, che parte con troppo timore e lascia l'iniziativa al Sassuolo. Il campo pesante non aiuta e gli errori tecnici sono parecchi da entrambe le parti. Montella si lamenta a ragione e chiede ai suoi di alzare il baricentro. Nei primi 35' è il solo Calhanoglu a provare la conclusione (punizione deviata in angolo da Consigli e tiro centrale) e l'occasione più propizia capita sui piedi di Mazzitelli al 15', un diagonale che impegna seriamente Donnarumma. Montella, solo un minuto prima, aveva perso Calabria (problema a un caviglia, dentro Abate) ed è sulla fascia destra che i rossoneri riescono a sfondare. Il minuto 39' è quello decisivo del primo tempo: Consigli è super su un colpo di testa ravvicinato di Kalinic ottimamente imbeccato da Kessie, ma poi non è esente da colpe quando sugli sviluppi del susseguente angolo si fa anticipare di testa da Romagnoli. Proteste dei padroni di casa per una presunta carica sul portiere, ma il gol è giustamente convalidato. Con il minimo sforzo il Diavolo va al riposo in vantaggio e la panchina di Montella è un po' più salda.



Il gol del difensore in pratica sfalda il povero Sassuolo, che fa una fatica da pazzi per trovare la via del gol e in casa ha solo raccolto delusioni. Bucchi si gioca la carta Matri e passa all'attacco con due punte, ma l'inerzia della partita ormai pende tutta dalla parte rossonera. Kessie sembra aver ritrovato energie e fiato e impegna due volte Consigli, preambolo del gol di Suso che chiude il match al 67'. I neroverdi non hanno più la forza di reagire e il Diavolo mette in ghiacciaia il risultato che salva la panchina di Montella. Almeno fino alla prossima sconfitta, che i tifosi del Milan si augurano arrivi il più tardi possibile...