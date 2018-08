Serie A: Milan-Roma live

31/08/2018

IL TABELLINO



MILAN-ROMA 0-0

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

A disp.: Reina, A. Donnarumma, Abate, Caldara, Laxalt, Simic, Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Borini, Castillejo, Cutrone. All.: Gattuso

Roma (3-4-1-2): Olsen; Fazio, Manolas, Marcano; Karsdorp, Nzonzi, De Rossi, Kolarov; Pastore; Schick, Dzeko.

A disp.: Fuzato, Greco, Juan Jesus, Lu. Pellegrini, Santon, Coric, Cristante, Lo. Pellegrini, Zaniolo, El Shaarawy, Kluivert, Under. All.: Di Francesco

Arbitro: Guida

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi: